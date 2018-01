Deliveroo : première grève pour certain livreurs

Les coursiers de la société de livraison Deliveroo se réunissaient ce soir. Ils protestent contre le passage souhaité par la direction du statut de salarié à celui d’indépendant. Les représentants ont rencontré la direction mais les solutions proposées sont jugées insuffisantes. Certain livreurs ont donc décidé de ne prendre aucune commande ce soir.



Une trentaine de coursiers de la plateforme de livraison se sont rassemblés ce soir au carrefour de la rue Bailli et de l’avenue Louise. Ils protestent contre le désir de le passage souhaité par la direction du statut de salarie à celui d’indépendant. Concrètement, aujourd’hui, les livreurs passent par un organisme la SMART qui leur permet d’avoir un contrat de salarié et également de profiter d’une protection sociale et d’une assurance en cas d’accident. Au 31 janvier prochain, la direction veut supprimer ce statut et ainsi obliger les livreurs à se déclarer indépendant. Les coursiers, rassemblés au carrefour de la rue du Bailli et de l’avenue Louise, doivent faire le tour, à vélo, d’une dizaine de restaurants qui se sont montrés solidaires de leurs revendications, a expliqué Martin Willems, permanent CNE. “Les autres coursiers qui ont assisté à notre assemblée ont décidé de ne pas prendre de commandes ce lundi soir”, a-t-il affirmé.

Deux propositions sur la table

Les représentants des coursiers rencontraient ce midi les membres de la direction. Deux propositions ont été mises sur la table. La première consiste à réaliser des contrat à la journée directement entre les coursiers et Deliveroo sans passer par un organisme extérieur. Sorte de CDD à la journée. La seconde prévoit de faire passer les coursiers en indépendant mais avec un minimum horaire. Dans ce cas, les livreurs seraient donc payés à la course mais avec la sécurité d’un horaire minimum. Finalement, la décision reviendra directement au livreur et ce au cas par cas.

Appel à la grève

Les solutions proposées par la direction ne semble donc pas convaincre l’ensemble des coursiers. Le collectif “coursier-e-s en Belgique” représentant environ 200 livreurs appelle aujourd’hui à une grève. Les livraisons pourraient donc être perturbées. La discussion n’est pourtant pas terminée “la direction est revenue vers nous en fin d’après-midi, en assurant qu’elle voulait bien continuer à discuter, mais qu’elle avait besoin de temps. Elle nous a demandé de suspendre nos éventuelles actions tout en réaffirmant sa volonté de faire passer tous les coursiers sous statut indépendant à la fin du mois“, a expliqué Martin Willems, permanent CNE.

Duplex de Pierre Beaudot

Avec Belga