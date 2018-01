“Nous travaillons avec plus de 2.000 coursiers en Belgique dont une large majorité sont très satisfaits du travail flexible que nous proposons et de l’augmentation de revenus possible grâce au nouveau modèle mis en place en octobre dernier”, réagit lundi soir la société Deliveroo alors qu’une trentaine de coursiers manifestent dans les rues de la capitale. Ces manifestants “ne représentent pas la majorité des coursiers Deliveroo”, assure-t-elle dans un communiqué.

Selon la direction, le nouveau modèle mis en place, qui vise une rémunération à la course, “est à la fois populaire et lucratif”. “Un coursier indépendant gagne, en moyenne, 18,5 euros brut de l’heure soit 6 euros brut de plus de l’heure que dans l’ancien modèle”, détaille Deliveroo. Quant à la flexibilité accrue, “elle réside dans le fait que les coursiers, pendant un tiers de leurs heures, choisissent de travailler en période de forte demande, ce qui leur donne ainsi accès à plus de commandes et donc à plus de revenus.” “Nous sommes déçus de constater que les actions de ce lundi soir visaient à perturber le service de restaurateurs locaux ainsi que de coursiers qui n’ont pas pu sortir et travailler comme ils le souhaitaient, plutôt que de poursuivre le dialogue constructif que nous valorisons et souhaitons”, conclut la direction.

Pour rappel, une trentaine de coursiers s’étaient rassemblés en soirée pour manifester contre le passage souhaité par la direction vers le statut d’indépendant pour l’ensemble des livreurs en date du 1er octobre. Manifestation à la suite de laquelle, certain coursiers avaient alors décidé de partir en grève.

Belga