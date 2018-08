DéFI propose un système de billet unique pour les transports en commun bruxellois

Le député bruxellois Marc Loewenstein (DéFI) a introduit une proposition à la Région bruxelloise pour qu’un système de billet unique soit mis en place entre les divers services de transports publics, la Stib, Tec, De Lijn et la SNCB. Il détaille sa proposition ce jeudi dans La Dernière Heure.

Si depuis 2010, il est possible pour les Bruxellois d’installer sur leur carte Mobib les abonnements de chaque opérateur, à savoir la Stib, Tec,De Lijn et SNCB, il n’est toujours possible de réaliser un même trajet et de payer avec la même carte des transports en commun traités par des opérateurs différents. Chaque entreprise a en effet son propre système de paiement. “Il faut un moyen de paiement unique quel que soit le transporteur. Il faut un prix qui reste le même que l’on utilise un ou deux opérateurs de transport en commun pour faire le même trajet”, estime Marc Loewenstein.

Le député a fait une proposition au Parlement bruxellois afin d’imposer ce système unique et commun à tous les transports en commun.

Un projet était déjà sur les rails depuis 2010, grâce au soutien des quatre sociétés de transport public : la Belgian Mobility Card ou BMC, chargée de réaliser cet objectif d’interopérabilité des transports publics. “Pour l’instant, notre tâche se limite à faire fonctionner ce système de carte qui combine plusieurs abonnements”, explique Pierre-Paul Bertieaux, responsable de BMC à la DH. “Je vois bien que ce qui bloque, c’est que les opérateurs ont peur d’une perte de revenu”.

Une décision politique pourrait donc mener à ce futur système, s’il est accepté. Les discussions reprendront à la rentrée.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq