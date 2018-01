Défi plaide pour sauver le Recyclart

Le lieu culturel ne répond plus aux nouvelles normes de sécurité et l’accord entre la SNCB et la Ville de Bruxelles concernant l’utilisation de ces locaux a expiré fin du mois de décembre.

Conseillère communale à la Ville de Bruxelles, Marie Nagy (Défi) plaide pour trouver une solution pour pérenniser les activités du Recyclart, centre culturel à l’ambiance “underground” de la capitale, écrit ce lundi matin la DH. L’accord entre la SNCB et la Ville de Bruxelles concernant l’utilisation de ces locaux a expiré fin du mois de décembre et les bâtiments de l’ASBL ne répondent pas aux normes de sécurité. En cas d’incendie, les lignes de chemin de fer de la jonction Nord-Midi qui passent au-dessus de la salle pourraient être endommagées.

“Je souhaite que l’on trouve une solution pour pérenniser et rassurer l’activité du Recyclart, unique en Région bruxelloise. Bien évidemment, nous espérons tous une issue favorable, mais gouverner c’est prévoir, et il faut trouver une solution qui permettrait de pérenniser l’activité du Recyclart”, explique notamment la conseillère communale. En tant que “lieu emblématique pour la culture hip-hop, le Recyclart est devenu incontournable dans le paysage culturel bruxellois, poursuit-t-elle. C’est aussi un lieu reconnu d’animation et de rencontre. Cet endroit est pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes un pan essentiel de l’ouverture et de la créativité”.

Contactée par la DH, Karine Lalieux, échevine de la Culture, rassure: “La position du collège a toujours été de sauver le Recyclart qui est une ASBL importante, financée en partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui œuvre tant au niveau de l’insertion socioprofessionnelle qu’au niveau culturel. Les négociations sont en cours depuis des mois avec la SNCB et Infrabel pour sauver l’ASBL et différentes pistes de relocalisation sont actuellement à l’étude pour le Recyclart, mais les négociations sont toujours en cours”.

