DéFI dépose un texte pour faire interdire le parti Islam

Olivier Maingain et Véronique Caprasse (DéFI), déposeront un texte ce jeudi à la chambre, visant à interdire les partis qui “menacent les libertés publiques“, annonce ce matin La Capitale.

Olivier Maingain et Véronique Caprasse, députés DéFI au parlement fédéral, déposent ce jeudi une proposition de révision de la constitution, et plus précisément de l’article 7, pour y ajouter la notion de partis inconstitutionnels. Leur objectif : faire interdire les partis “liberticides“, et surtout le parti Islam, qui selon Olivier Maingain, est “contraire aux principes démocratiques inscrits dans notre constitution et porte atteinte aux fondements de notre démocratie libérale“, peut-on lire dans La Capitale ce jeudi matin. Les deux députés espèrent voir le texte adopté avant la fin de la session parlementaire, afin qu’il soit en vigueur au moment des élections législatives et régionales de 2019.