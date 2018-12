Déçu de son score aux élections, Jean Laurent, échevin MR à Etterbeek, quitte ses fonctions

Jean Laurent, échevin MR sortant à Etterbeek, ne fait plus partie du collège. Déçu de son score aux dernières communales, il n’a pas brigué de nouveau poste d’échevin. Il se consacre à nouveau pleinement à sa carrière d’avocat et pose la question d’une trop grande professionnalisation de la politique.

Bien qu’attaché à ses fonctions d’échevin, poste qu’il a occupé durant six ans, Jean Laurent n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière en politique. Son score aux dernières élections communales a fini par le convaincre: 509 voix en 2012, la même chose en 2018.

Une déception pour l’homme politique qui a pris la décision de ne plus rempiler au poste d’échevin. Mais Jean Laurent garde une grande fierté en voyant le travail accompli, notamment au niveau du commerce de proximité.

Jean Laurent reste néanmoins attaché à sa profession et estime avoir grâce à elle des compétences en plus à mettre au service des citoyens. Il continuera ainsi à militer et ne se prononce pas encore sur une éventuelle candidature aux communales de 2024.

Reportage de Valérie Leclercq et Charles Carpreau