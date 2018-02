Découvrez le top 10 des prénoms les plus courants à Bruxelles en 2017

Parmi les Bruxelloises, les prénoms Maria et Marie occupent en 2017 les deux premières places du podium, suivis par Fatima, Anne et Sarah. Le top 5 masculin se compose quant à lui de Mohamed, Jean, Mohammed, Michel et Philippe.

Les prénoms les plus courants en 2017 en Belgique ont été rendus publics ce jeudi par l’office belge de statistique, Statbel. Chaque année, l’organisme publie une mise à jour des prénoms de l’ensemble de la population belge. Au final, Maria et Jean ont été de loin les prénoms les plus répandus l’an dernier dans notre pays. Découvrez ci-dessous le top 10 des prénoms les plus répandus à Bruxelles en 2017.