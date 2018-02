Découvrez notre nouvelle application BX1, à télécharger sur Android et iOS

Après un nouveau site web, BX1 – Médias de Bruxelles poursuit sa mue numérique et dévoile ce vendredi sa nouvelle application à découvrir sur tous les smartphones et tablettes sous Android et iOS. Cette application dévoile un design moderne et de nouvelles fonctionnalités vous permettant de profiter de tous les contenus numériques et télévisuels de BX1 en un coup de pouce.

Vous pouvez ainsi lire tous nos articles et toutes nos vidéos sur l’actualité bruxelloise grâce à un lecteur remanié. Vous pouvez également sauvegarder un article pour le lire quand vous le souhaitez grâce au bouton “À lire plus tard” et la catégorie dédiée dans notre menu.

Avec le bouton “Réglages”, en bas à droite, vous pouvez également être informés grâce à des notifications de l’actualité de votre commune.

► Téléchargez cette nouvelle application sur iOS (disponible dès iOS 10 sur iPhone et iPad) *

► Téléchargez cette nouvelle application sur Android (disponible dès la version 4.1 sur smartphone et tablette)

Envoyez-nous vos informations via le bouton “Alertez-nous” ou envoyez-nous vos photos insolites, amusantes, touchantes ou simplement artistiques via “Votre Bruxelles”.

Dans le direct info, vous pourrez également découvrir toutes les actualités des dernières 48 heures ainsi que le trafic en direct via Mobiris ou encore toutes les perturbations autour du réseau de la STIB.

Retrouvez toutes les émissions de BX1 dans notre catégorie “Émissions” et suivez l’antenne de BX1 grâce à la “Grille des programmes” et notre “Direct TV”. Des directs web exclusifs seront également mis en place à l’avenir, notamment pour suivre les commissions du Parlement bruxellois ou des événements sportifs.

Retrouvez toutes les photos des téléspectateurs de BX1 dans “Votre Bruxelles” et toutes les adresses présentées dans “@After”.

Bref, une application complète qui dévoile l’ensemble des services proposés par BX1 – Médias de Bruxelles !

► Téléchargez cette nouvelle application sur iOS (disponible dès iOS 10 sur iPhone et iPad) *

► Téléchargez cette nouvelle application sur Android (disponible dès la version 4.1 sur smartphone et tablette)

* Si vous possédez déjà l’application BX1, une simple mise à jour suffit.