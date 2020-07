Découvrez les événements bruxellois à ne pas manquer dans le nouvel agenda de BX1

Dans le cadre de l’opération Wake Up Brussels, BX1 dévoile ce jeudi un nouvel agenda, concocté en collaboration avec agenda.brussels, et vous proposant tous les événements qui vont faire vivre la capitale ces prochaines semaines.

Alors que la phase 4 du déconfinement a été activée ce 1er juillet, et que les théâtres, salles de concert ou salles de cinéma rouvrent doucement leurs portes au public, les expositions, concerts, spectacles, ballades guidées, compétitions sportives et autres séances de cinéma reprennent également et les agendas peuvent à nouveau se remplir, au grand bonheur des Bruxellois.

Pour célébrer cette reprise des sorties, BX1 vous propose un nouvel agenda, concocté avec agenda.brussels, vous proposant de découvrir l’ensemble des événements prévus ces prochaines semaines en Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes à facilités de la périphérie.

Une barre de recherche vous permet, en tête de la page BX1.be/agenda, de choisir la date de votre choix, la commune de votre choix ainsi que le type d’événement que vous souhaitez chercher, des concerts aux compétitions sportives, en passant par les galeries d’art, les visites guidées, les foires, les expositions, etc.

► Découvrez ce nouvel agenda sur BX1.be/agenda ◄