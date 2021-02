Découvrez la Sieste des poètes et poétesses sur BX1+ ce dimanche après-midi

Les Midis de la Poésie et le 140 proposent ce dimanche à 14h00 sur BX1+ la Sieste des poètes et poétesses, une initiative unique destinée à mettre à l’honneur le poème et la musique en un événement.

Les poétesses et poètes Jean d’Amérique, Isabelle Wéry, Maud Joiret, Maud Vanhauwaert et Simon Johannin lisent leurs œuvres à l’occasion de cette sieste acoustique. Iels sont entouré⋅e⋅s par la musique surprenante de Dance Divine, pour un moment littéraire et musical unique.

Dortoir en scène, rêve éveillé, sommeil déconcertant, la sieste est une expérience individuelle qui permet aux auditeur⋅rice⋅s de percevoir de manière subtile des textes littéraires. Comme une déambulation profonde, inattendue et joyeuse dans les circonvolutions de l’imaginaire.

► Suivez cette sieste acoustique dès 14h00 sur BX1+ puis en podcast, ainsi que sur les réseaux sociaux du 140 et des Midis de la Poésie