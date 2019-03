Découverte du Botia, un nouveau bateau qui récolte les déchets sur le canal de Bruxelles

Le Port de Bruxelles a fait l’acquisition d’un nouveau bateau nettoyeur, baptisé Botia, Il sillonnera les 14 kilomètres du canal en région de Bruxelles-Capitale à la chasse des déchets qui flottent sur la voie d’eau.

Long de 5,90 mètres et large de 2,20 mètres, le Botia permettra une intensification des patrouilles de nettoyage sur la voie d’eau car il peut être opéré par une seule personne, précise la société régionale. Il s’agit du second bateau nettoyeur du Port de Bruxelles après le Castor, acquis en 2006. Ses deux bras lui offrent plus de 4 mètres d’envergure et permettent le ramassage des détritus.

Il dispose également d’un système de collecte des hydrocarbures, qui isole la pollution à bord du bateau et rejette l’eau nettoyée directement dans le canal.

Le montant de l’acquisition du Botia s’élève à 105.000 euros. Les services opérationnels du Port de Bruxelles ont récolté 195 m3 de déchets en 2018.

■ Reportage de Marine Hubert et Béatrice Broutoux

Belga – Photo : BX1