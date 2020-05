Déconfinement : nos émissions en plateau reprennent ce lundi

Alors que, durant plus de deux mois, nos émissions TV n’accueillaient plus d’invités physiquement présents en studio, BX1 entame son déconfinement. Vous pourrez, à nouveau, découvrir vos émissions, à partir de lundi, moyennant une série d’aménagements techniques.

La culture reprend ses droits, avec “LCR” : David Courier recevra, à nouveau, un invité quotidien dès 17h45.

Mardi, l’équipe d'”Autrement” pourra pleinement se consacrer aux nouveaux comportements et usages des Bruxellois. Et en période de Covid-19, il y a de la matière pour Cyprien Houdmont et Jean-Christophe Pesesse.

Les émissions de débat reprennent également : “Versus“, de Michel Geyer, le mercredi après 18h, et “Mont des Arts“, de David Courier, le jeudi. “Les Experts” de Jean-Jacques Deleeuw reprendront également ce samedi.

Des mesures sanitaires adéquates

Pour assurer cette reprise des programmes réalisés en studio, une série de mesures sanitaires ont été prises : la distanciation sociale entre les invités, un maquillage avec masque et visière, des entrées et sorties savamment séparées, etc.

Les émissions bonus, produites en digital et qui avaient pris le relai de ce type d’émissions, vont petit-à-petit laisser la place aux programmes réguliers.

La saison sera également prolongée jusqu’au 28 juin.

La rédaction – Photo : Dernières mises au point en studio pour vérifier les distances (BX1)