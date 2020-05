Déconfinement : dans les avions, difficile d’assurer les mesures de protection

Certains passagers s’étonnent que certains avions restent bondés en pleine crise sanitaire du Covid-19, alors qu’il est demandé aux citoyens de respecter les mesures de distanciation sociale.

Dans la plupart des aéroports internationaux, le port du masque est obligatoire, tout comme dans les avions. Mais instaurer une distance de sécurité d’un mètre 50 s’annonce particulièrement compliqué dans cet espace confiné. Selon la compagnie aérienne Tui, instaurer cette mesure de distanciation sociale réduirait le taux d’occupation de chaque avion à seulement 15%.

Les compagnies aériennes poursuivent en tout cas leurs activités et demandent désormais aux agences internationales de transport et de sécurité aérienne d’imaginer des nouvelles règles pour garantir la sécurité des passagers et du personnel à bord.

■ Reportage de Marine Guiet, et David Ferral.