Décès de Mawda : Bart De Wever s’attire les foudres en évoquant la responsabilité parentale

Le président de la N-VA Bart De Wever fait l’objet de réactions outrées après avoir évoqué jeudi sur VTM la responsabilité des parents de la petite Mawda décédée il y a une semaine à l’issue d’une course-poursuite avec la police.

“Il y a toute une histoire concernant cette famille irakienne”, a-t-il indiqué alors qu’une enquête est en cours pour élucider ce drame au cours duquel la fillette a pris une balle dans la tête, tirée par un policier. “Ils ont été demander l’asile en Allemagne. Ils sont entrés illégalement en Angleterre d’où ils ont été expulsés vers l’Allemagne. Apparemment, l’asile leur a été refusé fin de l’année dernière et depuis lors, ils ont déjà été interceptés à trois reprises dans notre pays alors qu’ils tentaient à nouveau de gagner illégalement l’Angleterre. Lors d’une des interceptions, ils se trouvaient même avec leurs enfants dans un camion frigorifique. Dans ce cas, aussi tragique que soit la mort d’un enfant, et un enfant est par nature innocent, il est permis de souligner la responsabilité des parents. Ne parler de ces gens qu’en termes de victimes, je trouve que ce n’est pas correct”, a dit Bart De Wever.

Les réactions politiques n’ont pas manqué. “Dégoûtant”, a lancé Raoul Hedebouw (PTB). “La seule chose dont on peut les accuser c’est d’avoir cherché quelque chose de meilleur pour leurs enfants, quelque chose d’autre que la guerre. Inimaginable sans doute quand on a son petit confort en Belgique. Aujourd’hui, ils ont perdu leur petite Mawda. Et ça mérite un minimum de respect et d’empathie”, a indiqué la cheffe de groupe cdH à la Chambre Catherine Fonck. Pour Kristof Calvo (Ecolo-Groen), “la réaction de De Wever est la plus inhumaine jamais exprimée en politique belge”. Au sein de la majorité, la présidente de l’Open Vld Gwendolyn Rutten a appelé à la retenue. “Pouvons-nous, au-delà des frontières qui séparent les partis politiques, réagir avec humanité, certainement lorsqu’il s’agit de drames humains?”, a-t-elle demandé.

Avec Belga