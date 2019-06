Décès de l’écrivaine bruxelloise et spécialiste du fantastique Anne Richter

Elle est morte ce mardi 25 juin 2019 le jour de ses 80 ans après une maladie qui l’avait lentement affaiblie.

Auteur d’une quinzaine d’ouvrages liés au fantastique mais aussi d’études sur Georges Simenon et différents poètes belges, elle a aussi collaboré avec plusieurs revues comme Textyles, La Revue générale, La revue Wallonie-Bruxelles et Marginales. Le Soir qui lui consacré un article ce vendredi évoque “une femme délicate, aimable et à l’écoute des autres, une écrivaine douée tournée vers un fantastique du trouble plutôt que de l’horreur, avec tout ce que cela suppose de labyrinthes du mystère”.

Elle était l’invitée le 26 août 2016 l’invitée de l’émission Le courrier recommandé.

J. Th. – Photo: Screenshot de l’émission Le courrier recommandé