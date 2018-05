De plus en plus d’entreprises essayent d’encadrer sportivement leurs employés en leur offrant les soins d’un coach sportif en natation, yoga, vélo et surtout jogging.

Notre équipe s’est rendue à citydev, qui propose toutes les semaines des séances d’entrainements. Une initiative qui ravit les employés.

• Reportage de Pierre Beaudot et Morgane Vanhoobrouck