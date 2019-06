La période des vacances reste un moment privilégié pour les jobs d’étudiants.

De plus en plus de jeunes travaillent. En 2018, près de 550 000 étudiants ont fourni des prestations dans le cadre d’un job d’étudiant. C’est 4% de plus qu’en 2017. Voilà le constat fait par l’office national de la sécurité sociale (ONSS) à la veille de l’été.

■ Reportage de Marine Guiet et Nicolas Scheenaerts