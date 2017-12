De nombreux magasins ouverts le 31 décembre

De nombreux magasins resteront ouverts dimanche 31 décembre mais fermeront plus tôt. Il s’agit principalement des commerces d’alimentation et des supermarchés.

La plupart des supermarchés ouvriront jusqu’en début d’après-midi. Les magasins Colruyt fermeront leurs portes à 13h00, tandis que Lidl et Delhaize resteront ouverts jusqu’à 14h00. Quant à Carrefour, l’heure de fermeture varie d’un magasin à l’autre. L’organisation d’entrepreneurs Unizo et le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) estiment qu’environ 70 à 80% des commerces de détail ouvriront également pour le dernier jour de l’année. La majorité des commerçants fermeront toutefois plus tôt que d’habitude.

Dimanche matin, vous pourrez voir ici pour Carrefour et ici pour Delhaize si votre supermarché sera ouvert et jusqu’à quelle heure.

Avec Belga – Photo Belga/Nicolas Maeterlinck