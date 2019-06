De nombreux chantiers prévus sur le rail pendant le week-end de Pentecôte

De nombreux chantiers seront menés par Infrabel sur le réseau ferroviaire belge durant le long week-end de Pentecôte, peut-on lire sur le site internet de la SNCB. La compagnie adaptera ses horaires sur certaines lignes de samedi à lundi.

La région de Verviers sera particulièrement impactée. Ainsi, les trains IC Ostende-Eupen ne circuleront pas plus loin que Liège-Guillemins de samedi à lundi. Les voyageurs à destination de Verviers-Central, Welkenraedt et Eupen sont invités à emprunter les trains S41 jusqu’à Pepinster. A Pepinster, les voyageurs pourront ensuite prendre un bus de remplacement jusqu’à Verviers-Central d’où ils pourront poursuivre leur voyage, détaille la SNCB. Par ailleurs, aucun train ne circulera entre Verviers-Central et Spa. Des bus effectueront la liaison, sans arrêt à Franchimont et Spa-Géronstère.

Des travaux sont également prévus sur la ligne Namur-Dinant. Les trains seront aussi remplacés par des bus sur ce tronçon. De plus, les trains Bruxelles-Namur-Dinant ne circuleront pas entre Bruxelles et Ottignies samedi ni dimanche.

Sur la dorsale wallonne, certains trains IC Mouscron-Liers seront détournés à hauteur de La Louvière et ne s’arrêteront pas à La Louvière-Sud. Ces trains desserviront la gare de La Louvière-Centre. En province de Liège, ces trains seront également remplacés par des bus entre Statte et Flémalle-Haute. Les trains L seront également remplacés par des bus entre Huy et Liège-Guillemins.

En Flandre, des travaux de rénovation du pont ferroviaire qui enjambe le canal Albert au nord d’Anvers sont prévus durant le week-end de Pentecôte, annonce mercredi la société Lantis, la Société de Mobilité d’Anvers. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre de la construction de la liaison routière Oosterweel. La ligne concernée sera dès lors fermée au trafic.

Sur son site internet, la SNCB annonce dès lors que les trains Thalys Bruxelles-Amsterdam ne s’arrêteront pas à Anvers-Central de samedi à lundi. Les trains IC Bruxelles-Midi – Rotterdam ne s’arrêteront pas non plus à Anvers-Central. Les voyageurs sont invités à se rendre à Anvers-Berchem, d’où ils pourront poursuivre leur voyage.

Thalys annonce par ailleurs des travaux sur l’infrastructure le dimanche 9 juin sur le réseau néerlandais. Les gares d’Anvers, Rotterdam, Schiphol et Amsterdam ne seront pas desservies.

