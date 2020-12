De Lijn : des perturbations encore attendues ce mardi

Des perturbations sont encore attendues sur le réseau De Lijn mardi, deuxième jour de grève au sein de la société de transport en commun. Davantage de chauffeurs ont toutefois repris le travail.

En province d’Anvers, environ 50% des bus et trams roulent tandis que dans le Limbourg, 70% des services sont assurés. Du côté de Gand, les usagers peuvent compter sur 60% des bus et des trams. C’est en Flandre occidentale que l’impact est le plus visible mardi matin, avec moins de trams et de bus que lundi. Dans le Brabant flamand et à Bruxelles, aucune perturbation n’est officiellement annoncée, selon le point réalisé par le service de transports en commun à 7h00.

Les syndicats protestent contre des problèmes au sein du service technique et demandent une augmentation salariale. La concertation n’a pas livré les résultats escomptés ce lundi, ont annoncé les syndicats flamands ACV Openbare Diensten et ACOD TBM. Une nouvelle entrevue entre les syndicats et la direction est programmée mardi.

La durée de l’action des syndicats n’est pas connue.

#Vakbondsactie #Update #Verstoring ℹ️ Door een vakbondsactie is er hinder voor onze dienstverlening.

👉 Er wordt nog steeds gestaakt. Al zijn er op de meeste plaatsen meer chauffeurs aan het werk dan gisteren.

Voor de meest recente informatie ➡ https://t.co/DC9Pq15owY#DeLijn pic.twitter.com/zbIOefdc6a — De Lijn (@delijn) December 22, 2020

Avec Belga – Photo : Belga