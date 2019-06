De grosses embarras de circulation sont à prévoir à Bruxelles pour le Grand Départ du Tour de France 2019

Du 4 au 7 juillet, Bruxelles sera en effervescence pour accueillir le Grand Départ du Tour de France 2019. Pour l’occasion de grosses perturbations de la circulation sont attendues. Un plan de mobilité vient d’ailleurs d’être présenté par l’organisation du Tour.

Si vous en avez l’occasion, évitez à tout prix de prendre la voiture ! Le Tour, c’est un million de visiteurs, la ville de Bruxelles sera donc complètement paralysée. Privilégiez les transports en commun (en sous-sol), qui seront gratuits pour l’occasion.

Voici un point des perturbations attendues:

Jeudi 4 juillet:

Pentagone impacté

Place des Palais fermée à la circulation

Vendredi 5 juillet :

Perturbations dues aux derniers préparatifs

Samedi 6 juillet :

Parcours 1ère étape bruxelloise

Dimanche 7 juillet:

Parcours contre-la-montre

Le dimanche, les principales entrées dans Bruxelles via les autoroutes seront fermées. Cela comprend notamment l’A12, l’E40 et l’E411. Si vous devez absolument vous rendre à Bruxelles en voiture, privilégiez plutôt le Ring et préparez-vous à de longues files. Ne comptez-pas non plus sur les taxis, qui seront impactés de la même manière que les voitures.

Actuellement, l’organisation du Tour envoie des couriers personnalisés aux habitants bruxellois. Pour cause, il sera interdit de se garer à certains endroits stratégiques pour que la course puisse se dérouler le mieux possible.

T.Dest / Images : Tour de France 2019