Trop peu de concurrence parmi les parcs de vacances, crématoriums et briqueteries

L’Observatoire des prix du SPF Économie constate, dans une nouvelle étude relayée jeudi par De Standaard, un manque de concurrence parmi les parcs de vacances, les crématoriums et les producteurs de briques.

L’étude se penche sur les secteurs dans lesquels le fonctionnement du marché pourrait laisser à désirer. L’Observatoire des prix a notamment examiné le nombre d’entreprises actives et leur rentabilité. Il ressort de l’analyse effectuée le constat d’un manque de concurrence dans le secteur des services pour les parcs de vacances, la téléphonie fixe, les crématoriums, le transport par voie d’eau et le transport de marchandises. Dans l’industrie, la concurrence est limitée dans la production de gaz, de margarine et de briques. Cela ne veut pas dire que les entreprises de ces secteurs entravent volontairement la concurrence, par exemple en s’entendant sur les prix, mais pareille étude est utile pour l’Autorité belge de la Concurrence et l’Observatoire des prix. “Cette année, nous voulons étudier de plus près les parcs de vacances”, indique Peter Van Herre­weghe, de l’Observatoire des prix. Les agents immobiliers peuvent également s’attendre à faire l’objet d’une enquête. S’ils ne sont pas épinglés dans la présente étude, l’Observatoire des prix veut vérifier si le métier n’est pas trop protégé.

Belga