Dans des lieux déserts, le DJ Milo Savic rend hommage à la culture, l’événementiel et l’horeca bruxellois

Les gradins vides du Cirque royal, la piste désertée du Fuse ou encore les tables inoccupées du Wolf : dans un clip de 4 minutes, le DJ et producteur bruxellois Milo Savic rend hommage au milieu culturel, événementiel et à l’horeca.

“#StillAlive“, toujours vivant : la chanson “rend hommage à tous ces passionnés qui travaillent au quotidien pour nous faire vivre de belles émotions“, explique Milo Savic sur YouTube, qui indique que le morceau est dédié aux secteurs de la culture, de l’événementiel et de l’horeca. “Ces passionnés qui travaillent au quotidien pour nous faire vivre de belles émotions ont été oubliés. Ne les oubliez pas“, peut-on d’ailleurs lire au début du clip.

La chanson a été composée par Milo Savic, et écrite et interprétée par la chanteuse Nephtys. À la réalisation du clip, Thomas Basteels.

Des Jeux d’Hiver aux Halles Saint-Géry

Les équipes du producteur ont été accueillies dans plus d’une cinquantaine de lieux à Bruxelles : des salles de spectacle et de concert (le Kings of Comedy, Forest National, le Palais 12, etc), des boîtes de nuit (le Fuse, Ginette, les Jeux d’Hiver, le Bloody Louise, etc), ou encore des établissements horeca (le Wolf, le Bar Maritime, les Halles Saint-Géry, le café Walvis, etc). Le clip rend également hommage aux professionnels moins connus du secteur, comme les techniciens son et lumière.

“C’était tellement beau de voir l’accueil et la générosité, dont ont fait preuve chacun de ces établissements à notre égard. Malgré la situation difficile que nous vivons, la solidarité et la créativité perdurent et perdureront… J’espère que cette vidéo saura vous transmettre l’émotion vécue lors du tournage. Ensemble nous sommes plus forts… Ensemble, nous sommes vivants“, commente également Milo Savic.

► En 2018, Milo Savic remportait l’Octave Fun Radio, lors des Octaves de la Musique

ArBr – Photo : Capture d’écran