Le sp.a demande un salaire et des droits sociaux pour l’aidant-proche et souhaite que toute personne qui a travaillé suffisamment longtemps perçoive une pension d’au moins 1.500 euros, a indiqué dimanche le président des socialistes flamands John Crombez à l’occasion des voeux de son parti. Le sp.a propose un “nouveau socialisme” qui passe par la lutte en faveur de l’égalité et de la protection, adaptées aux temps actuels, a-t-il dit.

A l’instar des socialistes européens, le sp.a vit des temps difficiles mais dimanche le président John Crombez s’est montré combatif aux voeux de son parti à Bredene, sur la côte belge. “Ils ne pourront pas arrêter le nouveau socialisme, ils ne pourront pas nous apprivoiser“, a-t-il lancé en retournant contre les nationalistes de la N-VA, devant 2.000 militants convaincus, les paroles du Vlaamse Leeuw.

Le “nouveau socialisme” du sp.a veut que “chaque heure de travail prestée compte pour le salaire, la protection sociale et la pension“, a dit John Crombez. “Cela permet de créer des droits 100% opposables, pour des soins adaptés au moment opportun et pour une égalité hommes-femmes en matière de salaires et de pensions.” Selon John Crombez, l’époque appelle l’émergence de “nouvelles solutions et de nouvelles sécurités“. C’est pour cela qu’il faut les socialistes, “car cela ne viendra pas de nulle part“, a-t-il dit.

“Le socialisme est redevenu une grande nécessité”

“Aujourd’hui, le socialisme est redevenu une très grande nécessité pour ceux qui votent déjà pour nous, pour ceux qui ont mis ce vote entre parenthèses, pour ceux qui ne voteraient jamais pour nous“, a ajouté le président du sp.a. “Même ceux qui disent que tout est de note faute ont besoin d’un nouveau socialisme“, a-t-il assuré.

“L’histoire démontre par les temps qui courent que nous avons toujours veillé à ce qu’une vie plus humaine et plus heureuse ne soit pas l’apanage de quelques uns mais bien la propriété de tous. L’histoire démontre que les socialistes font en sorte que l’histoire suive une voie juste“, a conclu John Crombez.

Belga, photo Belga