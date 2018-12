Crise politique : le Roi reprend ses consultations ce vendredi et devrait prendre une décision dans la journée

Le gouvernement minoritaire démissionnaire se réunit demain vendredi à 9 heures en conseil des ministres alors que le Roi, qui tient toujours en suspens la démission du Premier ministre Charles Michel, poursuivra ses consultations politiques. Vendredi à 9 heures, le chef de l’Etat recevra le président du PTB, Peter Mertens.

Le Premier ministre a indiqué cette semaine à la Chambre que son gouvernement minoritaire était astreint à la prudence. Figurent à l’ordre du jour du conseil des ministres de vendredi des éléments de gestion qui ne constituent pas de nouvelles initiatives. Il n’y aura pas de comité ministériel restreint.

Le roi Philippe poursuivait jeudi des consultations politiques. Après s’être entretenu jeudi matin avec la présidente de Groen Meyrem Almaci, il a vu leurs homologues d’Ecolo, Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet, puis le président du sp.a John Crombez et le président du CD&V Wouter Beke. Il devait encore s’entretenir jeudi après-midi avec le président du MR Olivier Chastel, ensuite avec le président de DéFI Olivier Maingain.

Une initiative royale est attendue vendredi à l’issue de ces premières consultations.

Douzièmes provisoires et discours de Noël

Jeudi après-midi a lieu la séance hebdomadaire de la Chambre. La séance des questions au gouvernement a été supprimée. La Chambre examine et vota un certain nombre de textes de loi, dont la loi de finances qui permettra de libérer les trois premiers douzièmes provisoires pour le premier trimestre 2019, en l’absence de budget. La résolution des écologistes invitant à plus d’ambition en matière de politique climatique sera également examinée et votée.

► Découvrez notre dossier complet sur la crise au gouvernement fédéral.

Des contacts ont été noués entre certaines formations pour faire émerger quelques rares textes. On évoque un axe MR-CD&V à la manoeuvre. De son côté, la N-VA déposera une série de propositions de loi traduisant ce que les nationalistes considèrent comme l’héritage de la coalition suédoise, dont le jobsdeal. D’autres formations politiques ont annoncé des propositions. Jeudi, le PS redépose un amendement à la loi de finances visant à libérer des moyens pour l’enveloppe Bien-être qui revalorise le pouvoir d’achat des allocataires sociaux.

Lundi, le Roi prononcera, dans ce contexte particulier, son traditionnel discours de Noël. Le discours a déjà été enregistré, a-t-on appris. Un tel discours doit bénéficier du contre-seing du Premier ministre.

Avec Belga – Photo : Belga/Jasper Jacobs