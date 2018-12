Crise politique : les partenaires sociaux s’inquiètent face à l’incertitude autour du gouvernement

Depuis trois jours, les citoyens belges sont dans l’attente de la décision du roi Philippe d’accepter ou non la démission de Charles Michel (MR). Du côté des syndicats et des patrons d’entreprises, on s’interroge également sur l’avenir.

“Ce climat d’incertitude, c’est très mauvais par rapport à notre image auprès des investisseurs”, estime notamment Thierry Evens, porte-parole de l’Union des Classes Moyennes.

► Lire aussi : Le Roi reprend ses consultations ce vendredi et devrait prendre une décision dans la journée

Mais pas seulement : plusieurs dossiers sont encore en attente, comme le jobs deal ou la réforme du code des sociétés. Avec un gouvernement en affaires courantes, ces dossiers risquent d’être retardés.

■ Reportage de Michel Geyer et Frédéric De Henau.