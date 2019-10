Crelan reprend AXA Banque Belgique, indiquent jeudi De Tijd et L’Echo sur leur site internet. Les banques n’ont pas voulu confirmer et les syndicats n’ont pas été officiellement mis au courant. On savait déjà que les deux parties menaient des “négociations exclusives”.

Selon De Tijd/L’Echo, Crelan a payé 540 millions d’euros en cash pour AXA Banque Belgique. Cette reprise signifierait pour Crelan un doublement de son réseau. Crelan deviendra la 5e banque du pays avec 37 milliards d’euros de dépôts derrière les quatre grandes banques (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING) mais devant Argenta.

Les syndicats n’avaient pas encore été avertis jeudi en début de soirée de cet accord. Un conseil d’entreprise est prévu chez AXA Banque vendredi en matinée.

Belga