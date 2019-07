Cowboy propose des assurances contre le vol de ses vélos

La start-up bruxelloise de vélo électrique “Cowboy” lance désormais une assurance à ses clients pour faire face aux vols de vélos.

Dès à présent, Cowboy annonce que tous les utilisateurs de son vélo électrique bénéficient gratuitement du plan “Easy Rider Basic”, qui comprend notamment la fonctionnalité “Find My Bike”, afin de géolocaliser son vélo depuis l’application Cowboy. Deux autres plans d’assurance payants sont également prévus par l’entreprise : le plan Easy Rider Standard protège contre le vol de leur vélo, et permet d’effectuer via l’application Cowboy la déclaration de vol et d’obtenir un accès prioritaire au support client ; le plan Easy Rider Plus protège en plus contre le vandalisme ou les dégâts sur le vélo. Ces services sont facturés de 8 euros par mois (pour le plan Easy Rider Standard) à 10 euros par mois (pour le plan Easy Rider Plus).

Cowboy précise que cette assurance, proposée en collaboration avec Qover, couvre tant les vélos dans les espaces verrouillés que sur les voies publiques, tant que le vélo est attaché à un point fixe avec un dispositif antivol. Et les contrats d’assurance sont valables en cas de sinistre dans les pays de l’Union européenne, les Principautés d’Andorre et de Monaco, la Cité du Vatican, l’Islande, la Croatie, le Liechtenstein, la Norvège, Saint-Marin et la Suisse.

Gr.I. – Photo : BX1