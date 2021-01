Covid-19 : le nombre de nouveaux cas en baisse à Bruxelles, mais “attention à ces chiffres”

Selon les derniers chiffres révélés par l’Institut belge de santé publique Sciensano, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Région bruxelloise connaît une diminution tandis que la situation dans les hôpitaux reste stable par rapport à ces derniers jours.

Les chiffres publiés par Sciensano confirment que le nombre quotidien de nouvelles personnes touchées par le Covid-19 entre le 16 et le 22 janvier est en baisse en Région bruxelloise par rapport aux sept jours précédents. 209,7 nouveaux cas quotidiens ont été détectés entre le 16 et le 22 janvier dans la capitale, soit une baisse de 13% par rapport à la semaine précédente. La situation est donc bien différente par rapport au reste de la Belgique, où une hausse du nombre de nouveaux cas a été confirmée : + 5% entre les deux périodes.

Dans les communes bruxelloises, le taux d’incidence (soit le nombre de cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours consolidés) des communes les plus touchées diminue. Les communes d’Ixelles (taux d’incidence de 339), Etterbeek (326) et Saint-Gilles (314) restent toutefois à un niveau inquiétant. Toutes les communes bruxelloises conservent un taux d’incidence de plus de 100 au 25 janvier. Le taux de reproduction du virus est actuellement de 1,08 en Belgique.

Des chiffres à prendre “avec des pincettes”

“Les chiffres de la Région bruxelloise doivent être pris avec des pincettes, car le pic des retours de voyageurs s’est situé dans la période de comparaison. Et le retour des voyageurs a été particulièrement important dans la capitale. Cela pourrait donc minimiser les chiffres de cette semaine, car on les compare à une semaine de diagnostics particulièrement importants“, analyse le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem.

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour un cas de Covid-19 est en légère baisse au 25 janvier à Bruxelles (- 9 par rapport à la veille). Concernant les décès dans la capitale, six nouveaux décès liés au Covid-19 ont été signalés le 23 janvier, soit le plus grand nombre de décès enregistrés en une journée depuis le 28 décembre dernier.

Enfin, concernant la vaccination, quasiment aucun changement n’est signalé : seule une vingtaine de vaccinations supplémentaires a été comptabilisée sur les 24 dernières heures en Région bruxelloise, selon Sciensano.

Près d’une infection sur cinq chez les jeunes

Lors du traditionnel point du Centre national de crise, le virologue Steven Van Gucht a confirmé que près d’une infection sur cinq au Covid-19 est actuellement diagnostiquée chez les enfants et les adolescents, sur l’ensemble de la Belgique. “C’est chez les enfants et les adolescents que l’on constate la plus forte augmentation du nombre d’infections, avec respectivement +84% et +18%”, a-t-il précisé. “Ce constat est le reflet que nous avons une stratégie de dépistage large avec des tests dans les écoles”, a précisé le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

En Région bruxelloise, depuis le 1er janvier, 704 cas de Covid-19 ont été détectés chez les jeunes de 0 à 19 ans (inclus) sur 5 176 cas positifs confirmés, soit 13,6% du nombre total de cas positifs.

