Le couple royal en visite dans un centre résidentiel pour seniors à Schaerbeek

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité mardi le projet solidaire pour seniors Maison Biloba Huis à Schaerbeek. Ce centre résidentiel et de rencontre veut offrir une alternative à la maison de repos classique.

“Un tel projet démontre que nous pouvons encore innover dans le secteur des soins aux personnes âgées et que cela fonctionne vraiment”, explique Agathe Moreau de Maison Biloba Huis. “Ce n’est pas une maison de retraite, c’est une alternative.”

Le but est de respecter l’autonomie des personnes âgées le plus longtemps possible. Quinze logements sociaux et plusieurs espaces communs sont disponibles dans le centre. Le couple royal a notamment profité d’un repas de Noël dans la salle à manger.

Belga