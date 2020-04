Coup de pouce du gouvernement bruxellois aux aides ménagères

Le salaire moyen dans ce secteur est faible, de l’ordre de 11,65 euros brut/heure. On y compte en outre un nombre très important de travailleurs à temps partiel. Les aides ménagères bénéficient du chômage temporaire mais la grande majorité de celles-ci se retrouvent avec un revenu mensuel inférieur à 1.000 euros, sans aucun autre avantage comme, par exemple, les chèques-repas. La Région bruxelloise leur octroiera une indemnité complémentaire de 2,5 euros brut/heure de chômage temporaire. Cette aide sera versée par la société émettrice de titres-services Sodexo aux entreprises qui devront ensuite verser celle-ci à leurs aides ménagères.

Aide forfaitaire de 4.000 euros

Une aide forfaitaire de 4.000 euros sera par ailleurs octroyée aux entreprises de titres-services ayant leur siège social en Région bruxelloise. Elle sera également versée par Sodexo. Afin de permettre aux entreprises encore actives d’acheter le matériel complémentaire nécessaire pour protéger tant leurs aides ménagères que leurs clients, celles-ci bénéficieront, à partir du 1er avril et pour la durée de la crise, d’une intervention régionale majorée de 2 euros, soit 16,60 euros au lieu de 14,60 euros par titre. Cette aide permettra, par ailleurs, de garantir un minimum de services pour les personnes les plus dépendantes des activités de titres-services, notamment pour effectuer leurs courses ménagères. “Nous devions envoyer un signal fort au secteur des titres-services et aux aides ménagères. Leur salaire de base est très faible. Vivre ou survivre avec le chômage temporaire s’avère dès lors compliqué voire impossible. Grâce au complément au chômage temporaire versé par la Région, les aides ménagères pourront bénéficier d’un montant allant jusqu’à 95% de leur salaire“, a expliqué M. Clerfayt.