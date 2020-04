Couleur Café annulé : de graves répercussions financières

Officiellement, les organisateurs de Couleur café attendait le Conseil national de sécurité de ce mercredi pour prendre leur décision. C’est à présent chose faite: l’édition 2020 de Couleur café n’aura pas lieu.

Lors de son allocution de ce mercredi soir, la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé l’annulation de tous les rassemblements de masse jusqu’au 31 août. Il était donc logique que le festival Couleur café qui devait se dérouler le 25, 26 et 27 juin soit annulé. “C’est un verdict assez dur, mais indéniablement juste. La sécurité et le bien-être de notre public, de nos collaborateurs et des artistes restent notre priorité”, a communiqué l’équipe du festival.

Cependant, une telle décision a des répercussions sur l’ASBL qui organise l’événement. Y aura-t-il des indemnités pour les artistes ? Les festivaliers seront-ils remboursé s? Qu’en est-il des frais engagés ? Autant de questions pour le moment sans réponse. Début mai, l’organisation communiquera pour les personnes qui avaient déjà acheté leur billet.

Des mesures de soutien ont également été envoyées aux différents niveaux de pouvoir.

V.Lh. – Photo: Belga/Hatim Kaghat

■ Interview de l’un des organisateurs, Patrick Wallens par Jim Moskovics.