Coronavirus : Visit.brussels s’attend à un impact sur le tourisme dans la capitale

De nombreux chinois viennent en visite touristique à Bruxelles.

La décision des autorités chinoises d’interdire aux agences du pays de vendre des voyages intérieurs et extérieurs en raison de l’épidémie en cours aura un impact non négligeable à Bruxelles, estime Visit.brussel vendredi. “Le marché chinois est l’un de ceux à la croissance la plus importante pour le tourisme bruxellois“, avance un porte-parole.

“Nous n’avons pas encore eu de communication officielle de nos contacts chinois sur cette décision, mais nous nous tenons informés“, poursuit le porte-parole. En ce qui concerne les nuitées à Bruxelles, le marché chinois représente environ 5%.

Belga, image Belga