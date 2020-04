Coronavirus : 232 personnes admises à l’hôpital et 168 décès

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Ce dimanche 19 avril, 232 personnes ont été admises à l’hôpital ce qui représente une diminution et donc un signal positif. 138 personnes en sont sorties. 4.920 personnes sont aujourd’hui hospitalisées dont 1.071 en soins intensifs ce qui représente une diminution de 10 personnes. Par contre, 760 personnes ont besoin d’une assistance respiratoire soit 21 en moins.

Durant les dernières 24 heures, 168 personnes sont mortes ce qui signifie que le pic est peut-être passé. On compte 84 décès en Flandre, 56 en Wallonie et 28 à Bruxelles. 62 morts ont eu lieu en milieu hospitalier et 103 dans des maisons de repos. Depuis le début de l’épidémie, 5.828 personnes sont décédées dont 47% à l’hôpital.

Hier, 8.118 tests ont été effectués dont 1.487 positifs sont revenus positifs. On compte 800 tests pratiqués via le réseau de laboratoire classique et 696 dans les maisons de repos. En tout, 556 tests ont été positifs en Flandre, 693 en Wallonie et 238 à Bruxelles. En tout, 39.983 cas ont été confirmés sur 162.000 tests réalisés

Emmanuel André a aussi tenu à montrer une courbe reprenant la progression du virus sans aucune mesure et si nous avions assoupli les consignes au 16 avril. Dans les deux cas, la courbe des contaminations serait repartie à la hausse. On doit continuer à vivre avec ce virus et l’objectif est de trouver une zone de confort pour vivre tout en se protégeant soi-même et la communauté. Pour éviter un rebond, il faut conserver une partie des mesures et dès qu’une personne est malade, elle doit s’isoler. Il faut également des tests pour donner un diagnostic et s’inquiéter de qui a été contacté et donc potentiellement contaminé.

► Découvrez notre dossier complet sur l’épidémie de coronavirus en Région bruxelloise.

Photo: Belga/Dirk Waem