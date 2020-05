Coronavirus : les chiffres sont au vert avec 43 hospitalisations durant les dernières 24 heures (infographie)

Le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

13.860 tests ont été pratiqués durant les dernières 24h et on a dénombré 279 nouveaux cas. Cette tendance est à la baisse (-7% par jour). 43 patients sont rentrés à l’hôpital (-4%). On dénombre toujours 342 personnes en soins intensifs dont 190 ont besoin d’une assistance respiratoire.

Durant les dernières 24 heures, 28 personnes sont décédées soit une diminution de 8% par jour.

Durant la conférence, Yves Van Laethem a tenu également à rappeler l’importance de donner tous les contacts rapprochés que les malades ont eu. Pour le moment, en moyenne, un patient n’a qu’un contact risqué durant les 48h avant les premiers symptômes. “Personne ne sera pénalisé ou jugé mais si on ne veut pas de deuxième vague, il faut couper les chaînes de transmission le plus rapidement possible.

