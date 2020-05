Coronavirus : 59 patients admis à l’hôpital et 80 décès supplémentaires le 3 mai

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Durant les dernières 24 heures, 59 patients ont été admis à l’hôpital. Cela monte à 15.556 le nombre de patients qui ont été hospitalisés. Hier, 655 patients étaient en soins intensifs. En tout, 3.044 personnes sont toujours à l’hôpital ce qui correspond à la moitié de ce que nous avons enregistré au moment du pic.

Ce 3 mai, on enregistre encore 80 décès. Par contre, le nombre nouveaux cas est de 361 mais ce chiffre est à prendre avec des pincettes car nous sortons d’un long week-end.

A présent, Sciensano dispose du nombre réel de tests effectués. Durant les dernières 24 heures, 16.729 tests ont été effectués. Depuis le début de la pandémie, 440.700 tests ont été pratiqués soit le double des chiffres donnés jusqu’à présent.

Ne pas hésiter à aller voir son médecin

Yves Van Laethem a tenu à rappeler plusieurs conseils. Tout d’abord, les consultations des médecins reprennent ce lu di 4 mai. Pour les problèmes de santé chroniques comme le diabète, les personne peuvent faire appel à leur médecin traitant habituel. Il ne faut cependant pas se rendre au cabinet sans avoir appelé avant. Les consultations sans rendez-vous ne sont pas pratiquées. Si on doit se rendre sur place, il est important de se laver les mains en arrivant et de porter un masque das la salle d’attente. Si le problème est urgent, le 112 est toujours disponible. Il est important de prendre soin de sa santé en dehors des symptômes du Covid-19.

Bien mettre son masque

Ce lundi est le premier jour du port de masque obligatoire dans les transports en commun pour toute personne de plus de 12 ans. Il faut se laver les mains avant, le mettre en le touchant par les élastiques ou les rubans et ensuite le placer de manière à couvrir entièrement les voies respiratoires. Le masque doit couvrir le menton et il est important de bien l’ajuster sur le nez. Ensuite, on ne le touche pas et on le retire via les élastiques. On peut le porter 8h ou 4h si on parle beaucoup.

Les masques en tissu peuvent être lavés à 60°c avec le produit de lessive classique ou alors dans une casserole avec de l’eau qui a frémi. Si cela n’est pas possible, on pourrait éventuellement le repasser. Par contre, cela ne sert à rien de le mettre au frigo ou au congélateur car le virus supporte très bine cette température. Quand on a touché le masque, il faut évidemment se laver les mains.

