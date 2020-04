Coronavirus : quatre entreprises de construction sur cinq envisagent une reprise

Près de quatre entreprises de construction sur cinq qui ont dû suspendre leurs activités en raison de la crise du coronavirus, envisagent une reprise, selon un sondage de la Confédération Construction qui a consulté 555 entreprises.

Deux tiers des sociétés du secteur estiment cependant que le respect de la distanciation sociale d’un mètre et demi constitue l’obstacle le plus important à cette reprise. Celle-ci sera en tout cas “progressive, en gardant sans arrêt à l’esprit la santé de toutes les personnes actives sur les chantiers et dans les moyens de transport”, commente Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction.

Actuellement, 20% de toutes les entreprises de construction de notre pays sont complètement à l’arrêt, alors que 32% le sont en grande partie. Vingt-huit pour cent continuent de travailler complètement, tandis que 20% ont dû interrompre une petite partie de leurs activités.

Juste avant la crise sanitaire, les carnets de commandes des entreprises de construction étaient bien remplis, pour six mois environ. En un mois seulement, le nombre de travaux à exécuter a très fortement à fortement diminué chez 70% des entreprises, tandis qu’il est resté stable chez 26% d’entre elles, et a même augmenté chez 4% des entreprises.

Le secteur de la construction emploie directement et indirectement 688 000 personnes en Belgique.

Avec Belga – Photo : Belga/Eric Lalmand