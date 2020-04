Coronavirus : les tests de dépistage arrivent dans les centres pour personnes handicapées

Des tests de dépistage débuteront dans six centres d’hébergement pour personnes en situation de handicap, dans le courant de la semaine du 20 avril. L’entièreté du personnel, de même que les résidents de ces centres seront testés.

Cette arrivée de tests était attendue. Suite à la taskforce bruxelloise Risk Management Group-Bru, un testing a été confirmé dans six centres qui accueillent les personnes les plus fragiles et les plus exposées, et qui connaissent des contaminations COVID-19 avérées parmi les membres du personnel ou les résidents. “Les 27 autres centres bruxellois suivront, en fonction du degré de priorité, ces priorités étant fixées par la task force bruxelloise en fonction de l’urgence des situations“, précise le cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort.

Ce dépistage permettra à terme, “aux personnes en situation de handicap restées confinées à leur domicile, de retourner dans leur structure d’accueil et de retrouver l’encadrement et les soins adéquats. Leurs familles pourront également souffler un peu, elles qui ont dû réapprendre à vivre avec des proches dont les besoins les ont souvent laissées démunies”, déclare le Ministre-Président.

Un retour progressif et en toute sécurité des personnes dans les centres

Tous les centres d’hébergement ont gardé leurs portes ouvertes depuis le début de la crise, non sans inquiétude tant pour le personnel que pour les résidents. “Les travailleurs ont continué à prendre soin des personnes en situation de handicap dans le plus grand respect des règles sanitaires, que ce soit par le confinement en centre, ou par le suivi strict de toutes les mesures de protection recommandées“, est-il encore précisé.

Le démarrage des tests permettra également de rouvrir un centre de répit d’urgence InterMaide, qui pourra accueillir 7 jours sur 7, par vague de deux semaines, des personnes en situation de handicap de grande dépendance.

Concernant les visites en centre d’hébergement pour personnes en situation de handicap, les modalités d’organisation de ces visites seront concertées avec le secteur, comme c’est le cas pour les maisons de repos.

Aucune discrimination sur base du handicap

Au début du mois, le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) s’inquiétait de la prise en considération du handicap dans l’appréciation générale de la priorité et l’impact que celle-ci pourrait avoir sur le tri des patients infectés. Le cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort tient à préciser que “qu’aucune discrimination sur base du handicap n’est pratiquée, de même qu’aucune discrimination ne limite l’accès aux soins hospitaliers et aux soins d’urgence. L’accès au service public et le droit aux soins médicaux sont les mêmes pour tous. Le handicap n’est pas et ne sera jamais un critère de sélection pour accéder aux soins. Si certains propos ambigus ou maladroits ont été tenus, les clarifications nécessaires seront apportées“.

