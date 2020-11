Coronavirus : le nombre de contaminations passe sous le seuil de 5.000 cas par jour

Cela représente une incidence sur une semaine de 299,1 cas positifs par 100.000 habitants (contre 508,2 par 100.000 habitants sept jours auparavant).

En nombre absolu, c’est toujours le Hainaut qui a le plus de contaminations par jour, avec 876 par jour. Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -23%, et s’établit désormais à 440,7 par jour en moyenne (entre le 10 novembre et le 16 novembre). Le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 6.580 (+1%), dont 1.408 patients traités aux soins intensifs. 889 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 90 une une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO).

Selon les chiffres de Sciensano, 1.178 transferts de patients entre hôpitaux ont par ailleurs été enregistrés depuis le 1er octobre, dont 17 sur la journée de dimanche. Depuis le début de la pandémie, 38.853 personnes ont été admises à l’hôpital en raison d’une pathologie Covid-19 et 14.616 personnes en sont mortes. Du 7 au 13 novembre, 189 personnes sont décédées en moyenne chaque jour (+1% par rapport à la période de sept jours précédente).

La Belgique totalise 537.871 cas positifs depuis le mois de mars. Le taux de reproduction du virus, calculé sur base du nombre de nouveaux cas diagnostiqués par des tests de laboratoire, s’établit, lui, à 0,846 au niveau national. Ce chiffre, sous la barre de 1 depuis plusieurs jours, signifie que l’épidémie tend à ralentir. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées, atteint désormais 20,0% en moyenne entre le 7 et le 13 novembre à l’échelle nationale.

