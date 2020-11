Coronavirus : le nombre de cas dans les maisons de repos diminue à Bruxelles

Du 11 au 17 novembre, le taux était de 19 pour 1.000 résidents dans les maisons de repos bruxelloises en comparaison aux 25 de la semaine qui a précédé.

Même constat du côté de la Wallonie qui connait aussi une diminution. Par contre, la Flandre est en légère hausse, a indiqué vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19 lors de la conférence de presse du Centre de crise.

50% des maisons de repos et les maisons de repos et de soins à Bruxelles ont connu au moins un cas cette semaine. La capitale se situe donc entre la Flandre avec ses 42% et la Wallonie, 63%.

Concernant la présence de clusters, c’est-à-dire la présence d’au moins 10 cas, il y a une stabilisation de la situation dans les trois régions du pays avec 15% de maisons de repos et les maisons de repos et de soins concernées à Bruxelles, 19% en Flandre et 28% en Wallonie.

A.V. avec Belga – Photo: Belga