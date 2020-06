Coronavirus : le moratoire sur les faillites est levé

Le moratoire sur les faillites, introduit pour faire face à la crise du Coronavirus, est levé.

Cette mesure de protection visait à éviter que des entreprises ne soient déclarées en faillite. Elle n’est désormais plus d’application. Les indépendants et petites et moyennes entreprises jugent cette décision trop rapide, et bon nombre demandaient sa prolongation jusqu’à la fin de l’année.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte, Nicolas Scheenaerts et Besnik Nikqi.