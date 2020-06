Coronavirus : l’allocation parentale pour les indépendants sera prolongée en juillet et août

Tout comme les salariés, les indépendants pourront bénéficier d’un prolongement de l’allocation parentale COVID19 en juillet et août et ce pour les soutenir entre reprise du travail et garde des enfants.

Les indépendants qui ont dû interrompre partiellement leurs activités durant les mois de mai et juin pour pouvoir s’occuper de leurs enfants pourront donc à nouveau bénéficier de cette allocation parentale, annoncent les cabinets du Ministre des Indépendants et des PME Denis Ducarme et de la ministre des Affaires sociales, Maggie De Block. “De nombreux indépendants sont forcés de réduire leur activité pour pouvoir aussi s’occuper des enfants surtout pendant les mois d’été. C’est pourquoi nous prolongeons la mesure pour permettre aux indépendants de demander cette indemnité mensuelle de 532,24 euros également pour les mois de juillet et août”, explique cette dernière.

Cette indemnité sera attribuée aux indépendants qui reprennent leurs activités durant les mois d’été, mais qui décideraient de réduire partiellement leur temps de travail pour s’occuper de leur.s enfant.s.

L’allocation parentale n’est pas cumulable avec le droit passerelle auquel les indépendants pouvaient déjà prétendre. Elle est destinée aux parents indépendants qui s’occupent d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans ou souffrant d’un handicap.

La Rédaction