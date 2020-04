Coronavirus : la plupart des kinés sont prêts à reprendre du service

La plupart des cabinets de kinésithérapeutes sont prêts à reprendre les soins ambulatoires à partir du 4 mai, a indiqué l’association professionnelle Axxon. Les consignes de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus restent de mise.

Le Conseil national de sécurité a décidé vendredi de permettre la reprise des soins non urgents à partir du 4 mai. Les kinés examinent depuis lors la manière dont ils vont pouvoir reprendre leurs activités. Leur association professionnelle leur transmettra des consignes claires plus tard dans la semaine. Ces recommandations prévoient notamment que chacun porte un masque buccal, que l’état de santé du patient soit vérifié et que la salle de consultation soit désinfectée entre deux patients.

La salle d’attente doit également rester vide et les accompagnants éventuels des patients doivent rester à l’extérieur.

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens, un seul patient et un seul thérapeute peuvent être présents par 10 mètres carrés.

Il est également recommandé d’étaler les heures de consultation pour éviter les contacts entre les patients, et de travailler par tranche d’âge. Par exemple, les patients à risque seraient traités le matin, les patients en guérison du Covid-19 doivent être les derniers à être traités.

“Ces règles sont difficiles à appliquer, mais nous comptons sur le professionnalisme des kinésithérapeutes“, commente le président d’Axxon Peter Bruynooghe. Les kinés sont prêts à reprendre du service, selon lui. “La distribution d’équipements de protection s’est poursuivie à 100% et le gouvernement fédéral fournira normalement des masques buccaux chirurgicaux à chaque kinésithérapeute cette semaine“, dit-il.

Il souligne toutefois que les mesures ne pourront pas aider autant de patients qu’avant la crise sanitaire. Il appartient aux physiothérapeutes eux-mêmes de décider quels patients peuvent encore être aidés à distance.

