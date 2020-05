Coronavirus : cinq médecins portent plainte contre l’Etat belge

Cinq médecins portent plainte contre l’Etat belge pour non assistance à personne en danger, coups et blessures et homicide.

Selon eux, si des masques avaient été mis à disposition plus tôt, et les tests plus nombreux, de nombreux morts auraient pu être évités.

Des éléments qui s’ajoutent à ceux d’une société privée d’ambulances. Ses ambulanciers s’occupent chaque jour de transporter des patients Covid mais la société a été livrée à elle-même, dénonce son responsable. Et a dû se débrouiller pour trouver du matériel de protection à ses employés. Elle s’est constituée partie civile.

La plainte a été déposée en debut de semaine mais n’a pas été acceptée. Confinement oblige, les plaintes avec constitution de partie civile sont limitées au minimum jusqu’à la semaine prochaine.

– Reportage d’Arnaud Bruckner, Nicolas Scheenaerts et Laurence Pacciarelli