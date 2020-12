Coronavirus : Bruxelles a l’incidence la plus basse du pays, comment l’expliquer ?

Selon les derniers chiffres de Sciensano, l’institut de santé publique, la Région bruxelloise a l’incidence sur les 14 derniers jours la plus basse du pays, comparée aux provinces belges.

En effet, l’incidence à Bruxelles est de 191, sur les 14 derniers jours, alors que celle de toutes les autres provinces est plus haute : 388 au Luxembourg, 331 en Flandre orientale, 304 dans le Hainaut et en Flandre occidentale, etc

Concrètement, l’incidence est “l’apparition de nouveaux cas, de nouvelles personnes qui sont testées positives, qui sont en contact avec le virus et potentiellement transmetteuse. Ces nouveaux cas se mesurent toujours sur une période, et Sciensano mesure cela sur quatorze jours. Donc, actuellement, en Région bruxelloise, on a environ 200 (191, pour être précis) nouveaux cas, qui ne sont pas des malades, mais qui sont testées positives, pour 100.000 habitants“, nous rappelle Yves Coppieters, médecin épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB.

Rappelons que, légalement, Bruxelles n’est plus une province, mais considérée comme telle par Sciensano dans un souci de clarté

Comment l’expliquer ?

Pour expliquer ces chiffres moins élevées à Bruxelles, Yves Coppieters détaille que cela tient surtout à l’adhésion aux mesures : à Bruxelles, “des mesures s’étendent maintenant depuis plusieurs semaines : le port du masque obligatoire et le couvre-feu“. En effet, “le couvre-feu diminue les interactions le soir, et dans une ville comme Bruxelles, très dense, cela a une vraie efficacité“. L’épidémiologiste souligne également que certaines mesures très locales, à l’échelle des communes peuvent aussi avoir eu un impact sur cette incidence, ainsi que le testing et le suivi de contacts.

“C’est un ensemble, et la continuité dans le temps de ces stratégies, qui permet de diminuer les transmissions“, estime-t-il.

Alors que d’autres parties du pays ont une incidence beaucoup plus élevée, il pourrait donc peut-être être intéressant d’y transposer certaines stratégies bruxelloises, même si Bruxelles a des spécificités propres, ce qui rend certaines de ses mesures non-transposables ailleurs.

Une incidence, néanmoins, toujours trop élevée

Cependant, il ne faut pas se réjouir trop vite de cette incidence inférieure à Bruxelles. En effet, “elle est toujours trop élevée“, explique Yves Coppieters, “puisqu’à l’échelle nationale, on souhaite arriver à une incidence de 50 nouveaux cas maximum pour 100.000 habitants. Hors, ici en Région bruxelloise, on est toujours proche de 200“.

■ Interview d’Arnaud Bruckner