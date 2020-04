Coronavirus : arrêtés royaux adoptés pour 12 mesures socio-economiques et de santé supplémentaires

Les principaux ministres du gouvernement fédéral et les présidents des dix partis soutenant les pouvoirs spéciaux accordés à l’exécutif de la Première ministre Sophie Wilmès ont approuvé samedi une douzaine d’arrêtés royaux visant à donner une base juridique à des mesures socio-économiques et de santé supplémentaires pour combattre les effets de la pandémie de coronavirus, a annoncé le gouvernement.

Cette réunion virtuelle par téléconférence a notamment adopté des arrêtés simples ou de pouvoirs spéciaux sur la mise en place d’un moratoire temporaire sur les faillites d’entreprises, la défiscalisation des heures supplémentaires volontaires dans les secteurs dits “critiques“, la possibilité de cumuler de manière successive un contrat à durée déterminée (CDD) dans ces mêmes secteurs critiques pendant une période de trois mois et le gel de la dégressivité des allocations de chômage durant la période de crise, a précisé le cabinet de Sophie Wilmès (MR) dans un communiqué.

A la suite d’un accord à dix partis (MR, Open Vld, CD&V, PS, sp.a, Groen, Ecolo, DéFI, cdH) conclu le 15 mars, il avait été décidé de faire de l’équipe de Mme Wilmès – rassemblant le MR, l’Open Vld et le CD&V – un gouvernement de plein exercice et de lui accorder dans un second temps des pouvoirs spéciaux limités à la gestion de la pandémie de Codiv-19 et ses conséquences socio-économiques.