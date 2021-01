Coronavirus à Bruxelles : les contaminations augmentent de 62%

D’après les données publiées ce dimanche par l’Institut de santé publique Sciensano, la moyenne quotidienne des cas durant les 7 derniers jours est de 198,1. Cela représente une hausse de 62%. Hier, cette hausse était de 49% à Bruxelles.

Dans le pays, cette hausse est de 11% (pour la période entre le 31 décembre et le 6 janvier), par rapport à la semaine précédente, avec une moyenne de 1.776,7 cas quotidiens. Ainsi, cette hausse de 62% des contaminations à Bruxelles est bien plus élevée qu’ailleurs dans le pays (+2% en Flandre, et +16% en Wallonie)

Autre donnée importante : le pays a dépassé le triste cap des 20.000 décès dus au coronavirus, depuis le début de la crise sanitaire, avec 20.038 décès aujourd’hui comptabilisés. En moyenne, le Covid-19 a fait 58,4 morts chaque jour (entre le 31 décembre et le 6 janvier), ce qui représente un recul de 15,1%.

► Le nombre de décès attribués au Covid-19 durant la seconde vague est bien correct, confirme Yves Coppieters

Quant à la situation hospitalière, les hôpitaux belges ont admis en moyenne 135 patients atteints du coronavirus chaque jour (entre le 3 et le 9 janvier), soit une diminution de 9%. Le nombre de patients en soins intensifs diminue également (-3%), pour atteindre 379 actuellement dans le pays.

Le point spécifique pour Bruxelles

Comment expliquer cette hausse de 62% à Bruxelles ?

Interrogée hier par nos confrères de la RTBF, Inge Neven, la responsable du service de l’inspection de l’hygiène en Région bruxellois a expliqué que “cette hausse se situe surtout dans les communes plus au sud de Bruxelles. C’est sans doute lié aux retours de voyage. On a vu que 70% des voyageurs sont retournés en Région bruxelloise. Le nombre de tests a d’ailleurs presque doublé la semaine dernière. Et ça se reflète dans de nouvelles infections. Surtout à Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Etterbeek, Ixelles et Forest. Les documents PLF venaient plutôt de ces communes-là. C’est donc quelque part qu’il y a un lien, même si on doit encore vérifier ça avec des chiffres plus approfondis“.

