Coronavirus : 84 personnes admises à l’hôpital et 97 décès

Pas de conférence de presse en direct du Centre de crise ce jour mais cela n’empêche pas d’avoir de nouveaux chiffres. Ce lundi 4 mai, 84 personnes ont été admises à l’hôpital et 63 l’ont quitté.

Actuellement, on compte 3.082 personnes hospitalisées pour une contamination au coronavirus dont 646 se trouvent en soins intensifs. Quelque 387 patients avaient besoin d’une assistance respiratoire.

Au cours des dernières 24h, 97 décès ont été rapportés dont 40 en Flandre, 36 en Wallonie et 21 à Bruxelles ce qui montent le nombre de disparition à 8.016 depuis le début. Sur ces 97 disparus, 40 se sont éteints dans les maisons de repos. 62% des décès rapportés par les maisons de repos lors des dernières 24 heures ont pu être confirmés comme étant liés au covid.

Hier, 242 nouveaux cas ont été confirmés et 92 l’ont été via les tests dans les maisons de repos. On a enregistré 161 cas en Flandre, 68 en Wallonie et 12 à Bruxelles. Un cas est d’origine inconnue pour le moment. 15.494 tests ont réellement été effectués ce lundi 4 mai.

V.Lh. – Photo: Belga/Benoit Doppagne