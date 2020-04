Coronavirus : 217 personnes ont été hospitalisées et 241 sont décédées

Comme chaque jour, le SPF Santé publique et le Centre de crise font le point sur le nombre de cas de contamination au Covid-19 et rappellent les consignes de sécurité pour faire face à la pandémie.

Durant la journée du 24 avril, 217 nouveaux patients ont été hospitalisés et 295 ont pu quitter l’hôpital. Cela monte le nombre de personnes hospitalisées à 4.195 soit une baisse de 160 personnes. Actuellement, 934 patients sont en soins intensifs soit une diminution de 36 personnes et 635 ont besoin de ventilation (-46).

Durant les dernières 24 heures, 241 personnes sont décédées dont 58 sont en réalité mortes avant-hier dans des maisons de repos en Flandre mais leur disparition n’a pu être signalée avant. Par région, on compte 154 décès en Flandre, 59 en Wallonie et 28 à Bruxelles. 72 personnes sont mortes à l’hôpital et 164 dans les maisons de repos. 58% de ces morts sont confirmées par un test de laboratoire. En tout, 6.917 personnes sont décédées en Belgique, 46% à l’hôpital et 53% dans les maisons de repos.

Le 24 avril, 1.032 nouvelles contaminations ont été confirmées par un test de laboratoires dont 678 dans le réseau classique et 354 dans le cadre de la campagne dans les maisons de repos. On compte 431 nouveaux cas en Flandre, 355 en Wallonie, 128 à Bruxelles et 118 dont la provenance est encore inconnue. Cela monte le nombre de cas total à 45.325. Hier, 8.396 tests ont été effectués. Depuis le début de l’épidémie, la Belgique a effectué 197.463 tests.

Pour que la courbe continue sa lente décroissance, le port du masque est fortement recommandé dans les espaces publics et obligatoire dans les transports publics, dans les écoles et dans les lieux où les distances ne peuvent être respectées. Dès que vous êtes malades, il faut rester chez soi.

L’immunité collective est loin d’être atteinte

Sciensano reçoit 3.000 échantillons de sang de la Croix Rouge pour les trois régions. Ces échantillons proviennent de gens en bonne santé, entre 18 ans et 75 ans, qui n’ont pas eu de symptômes. Ces échantillons sont analysés tous les 15 jours. Le 14 avril, 4,3% disposaient d’anticorps pour le Covid-19. En Flandre, Sciensano dispose d’échantillons du 30 mars et on voit que le taux a doublé en deux semaines malgré la mise en place de confinement. Cela veut dire que le virus continue à circuler. Pour une immunité collective, 60% de la population doivent avoir été en contact avec le virus. Toutes les deux semaines, une nouvelle analyse permettra de voir comment se propage le virus.

Moins de 1% des gens qui attrapent le virus décède. Le nombre de nouvelles infections va diminuer et les décès devraient devenir plus rares mais la date est difficile à prédire. Certaines études américaines parlent de la mi-mai pour la Belgique mais Steven Van Gucht ne confirme pas cette donnée. Des gens continueront à mourir et il faudra faire attention dès que les températures redescendront en septembre.

