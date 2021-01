Coronavirus : 20% des Bruxellois ont fait un test en rentrant de zone rouge

En tout, entre le 21 décembre et le 3 janvier, 53.000 formulaires ont été remplis par des Bruxellois revenant de l’étranger. Il a été demandé à 50.000 personnes de se mettre en quarantaine et de se faire tester mais toutes n’ont pas suivi l’obligation.

Lorsque vous revenez d’un séjour de plus de 48h en zone rouge, vous devez remplir le fameux PLF (Passenger locator form). Et depuis le 2 janvier, toutes les personnes doivent se faire tester le 1er jour puis le 7e et se mettre en quarantaine. Ça, c’est la théorie. Dans la pratique, les choses sont un peu différentes.

Même si des amendes existent pour non-respect de la quarantaine, elles ne sont pas prévues si vous ne faites pas votre test. Du coup, sur les 50.000 formulaires, seuls 20% ont effectué un test. Ces 20% comprennent les personnes qui sont résidentes en Belgique mais aussi celles qui ne disposent pas d’un numéro national d’identité comme les fonctionnaires européens par exemple.

Plus d’étrangers

“Si on regarde les personnes résidentes, on obtient un taux de testing de 54%, précise Inge Neven, directrice du service Hygiène de la Cocom. Beaucoup de personnes n’ont pas de numéro national et parmi elles, certaines se font tester mais n’indiquent pas qu’elles reviennent de zone rouge. Cela peut expliquer les 20% de tests.”

En Flandre, le taux de testing est de 44% et sur l’ensemble du pays, il est de 37%.

“Nous verrons si le taux augmente dans les prochains jours, notamment avec le 2e test à faire. Nous avons beaucoup communiqué et augmenté notre capacité depuis ce week-end. A la gare du Midi, on a testé 1.000 personnes par jour dont 400 étrangères. J’espère que cela changera, sinon cela veut dire que nous manquons notre objectif”, reconnaît Inge Neven.

Pour le moment, le taux de positivité des personnes revenant de zone rouge est de 1,3% contre 6,4% pour le reste de la population. Des séquençages sont également pratiqués afin de détecter la présence du variant britannique. Pour le moment, il n’a pas été trouvé à Bruxelles.

Un meilleur contrôle des quarantaines

Parallèlement à la question du dépistage, Iriscare a aussi augmenté la possibilité de contrôle de quarantaine. Depuis samedi, les personnes qui rentrent en Belgique sont systématiquement appelées. 6.000 personnes sont revenues samedi et 10.000 dimanche. Cela représente environ 3.000 appels par jour pour la Cocom depuis ce lundi.

V.Lh. – Photo: BX1